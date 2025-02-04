وزير الخارجية الروسي: العنف في غزة مستمر رغم وقف إطلاق النار

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قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم /الثلاثاء/، إن العنف في غزة مستمر على الرغم من وقف إطلاق النار في القطاع.

وقال لافروف في مؤتمر الشرق الأوسط الرابع عشر لنادي فالداي للحوار: "وفقا لأحدث البيانات، فإن الحرب في غزة وحدها أودت بحياة 46 ألفا من المدنيين الفلسطينيين وربما أكثر، إذ تختلف الإحصائيات، كما أصيب نحو 100 ألف شخص، والحصيلة لاتزال في ارتفاع مستمر لأن العنف مستمر بشكل متقطع على الرغم من أي وقف لإطلاق النار"، حسبما ذكرت وكالة أنباء "تاس" الروسية.

وأشار وزير الخارجية الروسية إلى أن "حجم الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية المدنية في غزة يتجاوز بشكل كبير حجم الأضرار التي لحقت بالقطاع في أي وقت مضي.