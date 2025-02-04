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وزير الخارجية التركى: تهجير الفلسطينيين إلى مصر والأردن أمر مرفوض

الثلاثاء، 04 فبراير 2025 02:32 م
وزير الخارجية التركى: تهجير الفلسطينيين إلى مصر والأردن أمر مرفوض هاكان فيدان وزير الخارجية التركي
كتب سمير حسنى

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قال وزير الخارجية التركى هاكان فيدان، إن "عقلية" رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو تؤدى بالمنطقة نحو "الهاوية".

وردًا على سؤال حول مقترح تهجير الفلسطينيين، أضاف الوزير التركي خلال مؤتمر صحفى مشترك مع بدر عبدالعاطي، أن تهجير الفلسطينيين إلى مصر والأردن أمر مرفوض وسنتعاون مع الجانب المصري في هذا الجانب، ولن نقبل تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، ومثل هذه المشاريع تهدد السلام الإقليمي، مشيرا إلى أن مشكلة فلسطين بدأت عبر تهجير شعبها من أراضيهم، ويجب حل هذه المشكلة من جذورها عبر الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

وكشف الوزير التركى عن وصول 15 أسيرا فلسطينيًا أفرجت عنهم إسرائيل إلى تركيا.







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