وزارة الصحة تكشف معلومات هامة عن مرض الدرن

كتب وليد عبد السلام

قالت وزارة الصحة والسكان إن مرض الدرن (السُل) مرض خطير ويمكن الوقاية منه

وتابعت وزارة الصحة والسكان الدرن، المعروف أيضًا باسم السل هو مرض بكتيري معدٍ تسببه بكتيريا المتفطرة السُلية ويصيب الرئتين كما يصيب أجزاء تانية من الجسم زي العظام، الغدد الليمفاوية، الجهاز البولي، والجهاز العصبي.

وتتمثل أنواع الدرن فى :

1. الدرن الرئوي: بيصيب الرئتين وبيكون هو النوع الأكثر انتشارًا.2. الدرن خارج الرئة: ممكن يظهر في العظام، الغدد الليمفاوية، الكلى، أو حتى المخ.3. الدرن الكامن: الشخص بيكون حامل للبكتيريا بس مش بيظهر عليه أي أعراض، لكنه ممكن ينشط لاحقًا.

وتشمل أعراض الدرن:

• كحة مستمرة لمدة أكتر من 3 أسابيع، ممكن تكون مصحوبة بدم.• فقدان الوزن بدون سبب واضح.• فقدان الشهية.• تعرق ليلي شديد.• حمى وارتفاع بسيط في درجة الحرارة.• إرهاق وضعف عام.

وتتضمن طرق العدوى:

• بينتقل عن طريق الرذاذ المتطاير من الشخص المصاب لما يكح أو يعطس أو حتى يتكلم.• الأماكن المغلقة وغير جيدة التهوية بتزيد من فرصة العدوى.