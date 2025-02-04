اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 04 فبراير 2025 12:06 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 فى القاهرة برقم الجلوس

الثلاثاء، 04 فبراير 2025 10:20 ص
نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 فى القاهرة برقم الجلوس نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة
كتب سيد الخلفاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ينشر اليوم السابع لينك نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة، للصف الأول من العام الدراسى 2024 /2025، وذلك بعد اعتماد النتيجة من محافظ القاهرة بنسبة نجاح 72.94%.

ولمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة اضغط على الرابط التالي..

واعتمد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول لشهادة إتمام التعليم الأساسى ( الشهادة الإعدادية) للعام الدراسي 2024 /2025 بنسبة نجاح 72.94%.

كما اعتمد محافظ القاهرة نتيجة امتحانات الصم وضعاف السمع بنسبة نجاح 96.9 % ، ونتيجة اعدادية المكفوفين بنسبة نجاح 86.5 %، ونتيجة المدارس الدولية بنسبة نجاح 94.43 %، ونتيجة إمتحانات الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 86.09 %، ونتيجة إمتحانات الإعدادية الرياضية 58.59% .

 







مشاركة

نتيجة الإعدادية

نتيجة الشهادة الإعدادية

القاهرة

لينك نتيجة الإعدادية

اعدادية القاهرة

نتيجه الصف الثالث الاعدادي محافظه المنيا

نتيجه الصف الثالث الاعدادي

الشهادة

نتيجة ثالثة إعدادي برقم الجلوس والاسم

نتيجه الشهاده الاعداديه

درجات الصف الثالث الاعدادي

محافظة

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة

نتيجة الصف الثالث الإعدادي

نتيجة

نتيجه الصف الثالث الاعدادي برقم الجلوس

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة بالاسم

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس

نتيجه الصف الثالث الاعدادي محافظه القاهره

نتيجه الاعداديه

توزيع درجات الصف الثالث الاعدادي

نتيجه

اليوم السابع نتيجة الشهادة الاعدادية

شهاده ثالثه اعدادي

رابط نتيجه الصف الثالث الاعدادي



الموضوعات المتعلقة




الرجوع الى أعلى الصفحة