نتيجة الشهادة الإعدادية فى الأقصر.. اعرف موعد فتح باب التظلم

الأقصر – أحمد مرعى

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، بقيادة الدكتور صفوت جارح عبد العظيم، أنه تقرر فتح باب التظلمات على نتيجة الشهادة الإعدادية، وذلك بدءاً من يوم غد الأربعاء 5/2/2025، وذلك بناء على توجيهات وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر.

نتيجة الشهادة الإعدادية فى الأقصر

وأكد الدكتور صفوت جارح عبد العظيم وكيل تعليم الأقصر، أنه سيتم تلقى تظلمات الطلبة على نتيجة الشهادة الإعدادية في مدرسة العوامية الاعدادية بالقرب من ميدان الصنايع بقاعة بالدور الأرضي، مع الأخذ في الاعتبار أن سداد الرسوم سيكون إلكترونياً (من خلال الڤيزا كارد).

نتيجة الشهادة الإعدادية 2025

وكان قد اعتمد المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، اليوم الثلاثاء، نتيجة الفصل الدراسى الأول للشهادة الإعدادية رسمياً عقب انتهاء عمليات التصحيح وتقدير الدرجات للطلاب، بنسبة نجاح 76.51% ، وذلك بحضور دكتور صفوت جارح وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، وجمال عبده حسن رئيس لجنة النظام والمراقبة .

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، أن نسبة النجاح لنتيجة لشهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي للفصل الدراسى الأول 76.51 %، ونسبة النجاح لشهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي للصم وضعاف السمع 100%، بينما بلغت نسبة النجاح لشهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى المهني للفصل الدراسى الأول 56 %، وبلغت نسبة النجاح للتلمذة الصناعية بمدارس التربية الفكرية 100%.

ومن الجدير بالذكر أنه بلغ عدد الطلاب الحضور لامتحانات الفصل الدراسى الأول لشهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسى 17466 طالب منتظم، بينما بلغ عدد الطلاب الحضور لامتحانات الفصل الدراسى الأول إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى المهنى 1093 طالب منتظم.

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