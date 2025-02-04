نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظ الأقصر برقم الجلوس

الأقصر – أحمد مرعى

ينشر "اليوم السابع" نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس لطلبة محافظة الأقصر، حيث اعتمد المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، اليوم الثلاثاء، نتيجة الفصل الدراسى الأول للشهادة الإعدادية رسمياً عقب انتهاء عمليات التصحيح وتقدير الدرجات للطلاب، بنسبة نجاح 76.51% ، وذلك بحضور دكتور صفوت جارح وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر و جمال عبده حسن رئيس لجنة النظام والمراقبة .

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وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر أن نسبة النجاح لنتيجة لشهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي للفصل الدراسى الأول 76.51 % ، و نسبة النجاح لشهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى للصم وضعاف السمع 100% .

بينما بلغت نسبة النجاح لشهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى المهني للفصل الدراسى الأول 56 % ، وبلغت نسبة النجاح للتلمذة الصناعية بمدارس التربية الفكرية 100% .

ومن الجدير بالذكر أنه بلغ عدد الطلاب الحضور لامتحانات الفصل الدراسى الأول لشهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسى 17466 طالب منتظم، بينما بلغ عدد الطلاب الحضور لامتحانات الفصل الدراسى الأول إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى المهنى 1093 طالب منتظم .

وكان قد أنهى 18016 طالب وطالبة في 111 لجنة بمحافظة الأقصر، الخميس 23 يناير الجارى، آخر أيام امتحانات الشهادة الإعدادية بأداء إمتحانات مواد الجبر والإحصاء على مدار ساعتين والتربية الرياضية للمدارس الرياضية، حيث تابع الدكتور صفوت جارح وكيل تعليم الأقصر آخر أيام الإمتحانات اليوم، مؤكداً على عدم تلقي غرفة عمليات المديرية أية شكاوى أو رصد مخالفات داخل اللجان.

ومن جانبه، قال الدكتور صفوت جارح، ان طلاب الصف الثالث الإعدادي كانوا يؤدون الامتحانات بصورة طبيعية خلال الأيام الماضية، مضيفاً أن عدد لجان امتحانات الشهادة الإعدادية فى جميع إدارات الأقصر السبع 111 لجنة للاعدادى العام وتستقبل 18016 طالب وطالبة، حيث حضر الجولة أمل النجار مدير إدارة الأقصر للشهادة الإعدادية، ومنال فهمي مديرة مدرسة الأقصر الثانوية بنات.