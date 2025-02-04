نائب محافظ قنا يتابع معدلات الأداء فى ملف تقنين أراضي أملاك الدولة

قنا صابر سعيد

عقد الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء الوحدات المحلية بديوان عام المحافظة، لمتابعة آخر المستجدات في ملف تقنين أراضي أملاك الدولة، والوقوف على معدلات الأداء، والموقف النهائي، والملفات المتبقية، ونسب التنفيذ، جاء ذلك بحضور المهندس حمادة ياسين، مدير الشبكات والمرافق، وصابر سعيد، مدير إدارة أملاك الدولة .

واستمع نائب محافظ قنا، إلى آخر المستجدات في ملف تقنين واضعي اليد على أراضي أملاك الدولة، وناقش سير عمل اللجان، واطّلع على ما تم إنجازه، مشددًا على ضرورة تقديم كافة التسهيلات لتسريع وتيرة العمل في المنظومة، والانتهاء من الملفات، ورفع معدلات الأداء، وفقًا لأحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية، بهدف تحقيق الاستقرار للمواطنين، تنفيذًا لتكليفات القيادة السياسية، وتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وفي إطار المتابعة المستمرة من الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، لهذا الملف.

وأكد نائب محافظ قنا، خلال الاجتماع، علي أهمية تكثيف العمل وسرعة الانتهاء من استكمال حصر كافة الأصول المملوكة للدولة في المواعيد المقررة، بما يحقق المصلحة العامة ويعظم الاستفادة منها في المشروعات القومية، لضمان حصول الدولة والمواطنين على حقوقهم وفقًا للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة.

وشدد على رؤساء المراكز بضرورة المتابعة الدورية لملف التقنين، وإعداد بيان يومي بما تم استرداده ومعاينته، إلى جانب تقديم تقرير أسبوعي إلى وحدة الاسترداد، لمتابعة الملف واتخاذ إجراءات الحجز الإداري بحق غير المسددين.



