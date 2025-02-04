موقف سرفيس متعدد الطوابق وسوق حضرى فى أبنوب بأسيوط.. التفاصيل

أسيوط -هيثم البدرى

اتخذت الدولة عدة إجراءات هامة، بشأن مواقف سيارات نقل الركاب وساحات الانتظار بالمحافظات بالتنسيق مع الجهات المختصة من المرور، وذلك من أجل خدمة أفضل للمواطن والقضاء على السلبيات التى كانت موجودة فى المواقف القديمة، حيث يتم العمل على تطوير مواقف سيارات نقل الركاب بالمدن، والتصدى للمواقف العشوائية والتحميل من خارج المواقف، والأماكن المخصصة لوقوف سيارات الأجرة انتظار مخالفة.

وفى مركز ابنوب بمحافظة أسيوط ظهر للنور أول موقف متعدد الطوابق ليكون طفرة جديدة فى مجال الخدمات المقدمة للمواطنين، ومحاربة كافة أشكال الوقوف والتحميل العشوائى والباعة الجائلين المنتشرين على جنبات المواقف .

وقالت سوزان محمد راضى رئيس مركز ومدينة أبنوب، أن موقف أبنوب الجديد واحد من أفضل المشروعات وأولها بمحافظة أسيوط، من حيث شكل المواقف متعددة الطوابق وهو بمثابة نواة لشكل المواقف العامة التى ستكون بالمحافظة، فى إطار جهود الدولة المستمرة لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأضافت أن الموقف مقام على مساحة كبيرة تزيد عن 1600 متر مربع، مما يساعد على إستيعاب كميات كبيرة من سيارات الأجرة ويساعد على تنظيمها وإنتظامها ، والقضاء على الزحام الذى كانت تسببه السيارات أثناء وقوفها العشوائى على جنبات الطريق العام لتحميل الركاب .

وأوضحت أن الموقف مدعوم بنظام متكامل من الخدمات من حيث التجهيزات، وكاميرات المراقبة، وحمامات بالطابقين، ومكان إنتظار السيارات فى الدور الثانى ومصعد لذوى الإحتياجات الخاصة وإطفاء الحري ، وكلها تصب فى النهاية فى مصلحة مواطنى مركز أبنوب المستفيدون من هذا المشروع، فضلا عن القضاء على عشوائيات الباعة الجائلين الذين سوف يستفيدون من الباكيات الموجودة فى الموقف ليكون هناك سوق حضارى يخدم مواطنى المركز .

وأكد يسرى سند مدير إدارة المواقف بمحافظة أسيوط، أن الدولة تسير بخطى سريعة وجيدة فى تطوير كل مواقف السرفيس والقضاء على المواقف العشوائية، بما يتماشى مع خطة التنمية المستدامة التى تعمل عليها الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية ورؤية مصر 2030.

وأوضح مدير إدارة المواقف، أن موقف أبنوب الجديد به 53 كاميرا مراقبة موزعة على كامل مسطح الموقف والسوق لمراقبة حركة السيارات، والحفاظ على أمن وسلامة وممتلكات المواطنين، فضلا عن دورات مياه ومصعد لذوى الاحتياجات الخاصة ومحطة للطاقة الشمسية توليد 18 فولت/أمبير ونظام كامل ضد الحريق اتوماتيكى دون تدخل أى عنصر بشرى ويتضمن 3 خزانات سعة 10 متر مكعب لكل خزان .

وأشار مدير إدارة المواقف إلى أن موقف السيارات متعدد الطوابق يعد نموذجاً حديثاً لإدارة المواقف، كما أن السوق الحضرى يهدف إلى دعم صغار التجار وتعزيز النشاط الإقتصادى فى المنطقة، مع الإلتزام بالمعايير البيئية والصحية.

ومن جهته قال اللواء الدكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، أن موقف سيارات أجرة متعدد الطوابق والسوق الحضارى بمركز أبنوب تم تنفيذه على مساحة 1600 متر مربع بتكلفة 60 مليون جنيه ضمن مشروع "بناء القدرات من خلال تطوير البنية التحتية فى المناطق الحضرية، والتى تنفذها الوكالة الألمانية للتعاون الدولىبالتعاون مع صندوق التنمية الحضرية ووزارة الإسكان ومحافظة أسيوط، مما يساهم فى تحسين الظروف المعيشية والوضع الراهن للسكان بالمركز والارتقاء بمستوى جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأضاف محافظ اسيوط، أن موقف سيارات السرفيس بمركز أبنوب مكون من طابقين، ويستوعب 48 سيارة ميكروباص ويضم غرفة تحكم ومراقبة لتشغيل 53 كاميرا مراقبة موزعة على كامل مسطح الموقف والسوق ودورات مياه ومصعد لذوى الاحتياجات الخاصة ومحطة للطاقة الشمسية توليد 18 فولت/أمبير ونظام كامل ضد الحريق اتوماتيكى دون تدخل أى عنصر بشرى ويتضمن 3 خزانات سعة 10 متر مكعب لكل خزان، بالإضافة إلى سوق حضرى للباعة الجائلين فى الطابق الأرضى يضم 38 باكية ومرافق خدمية تلبى احتياجات الزوار، كما سيتم تطوير المنطقة المحيطة بعمل مصاطب ومظلات للباعة الجائلين بتكلفة 23 مليون جنيه ممولة من ضمن برنامج تنمية صعيد مصر الممول من البنك الدولي.

وأوضح المحافظ، أن هذا المشروع يُعد خطوة إضافية فى مسيرة التطوير التى تشهدها المحافظة، وسيكون له دور كبير فى تحسين الخدمات وتعزيز جودة الحياة للمواطنين ويأتى فى سياق جهود الدولة لتطوير البنية التحتية للمواقف والأسواق بما يواكب التحديات الحالية، وتنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز الجهود نحو تحقيق التنمية المستدامة.

يذكر أن هذا المشروع يأتى ضمن برنامج "بناء القدرات من خلال تطوير أعمال البنية التحتية فى المناطق الحضرية، والذى تنفذه الوكالة الألمانية للتعاون الدولى، بالتعاون مع صندوق التنمية الحضرية ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وذلك بهدف تحسين الظروف المعيشية والوضع الراهن لسكان تلك المناطق والحد من الهجرة غير الشرعية ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين .



الحمامات-داخل-الموقف



الركاب-داخل-الموقف



السيارات-تتجه-للدور-الثاني-مكان-الإنتظار



السيارات-داخل-موقف-السرفيس-بأبنوب



الطابق-الثاني-بالموقف



كاميرات-المراقبة-داخل-موقف-سرفيس-ابنوب



لوحة-افتتاح-الموقف



مدير-إدارة-المواقف-مع-مراسل-اليوم-السابع



مراسل-اليوم-السابع-مع-رئيس-المدينة-ومدير-المواقف



مراسل-اليوم-السابع-مع-سائقي-الموقف



مكان-انتظار-السيارات-بالموقف



مكان-انتظار-سيارات-السرفيس-بالموقف---بالدور-الثاني



موقف-ابنوب-الجديد



موقف-ابنوب-الجديد-متعدد-الطوابق



موقف-سيارات-ابنوب-علي-احدث-مستوي