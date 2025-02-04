موعد تظلمات الشهادة الإعدادية بمحافظة الغربية

الغربية محمد طارق

أعلنت مديرية التربية والتعليم في محافظة الغربية، موعد تظلمات الشهادة الإعدادية، وذلك بعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية لنصف العام الدراسي اليوم واعتمادها من اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية.

وأضافت المديرية في بيان لها أن التظلمات تبدأ يوم الخميس القادم الموافق 2025/2/6، وتستمر لمدة 15 يوما عدا أيام الجمعة والعطلات، علي أن يتم تقديم الطلبات وسداد الرسوم 35 جنية لكل مادة.



وأشار البيان أن مقرات التظلمات في الأماكن الآتية:

-إدارة شرق طنطا، بمدرسة ناصر الثانوية الزراعية

-إدارة غرب طنطا، مفر إدارة غرب طنطا شارع النحاس

-إدارة شرق المحلة بمدرسة السيدة زينب الإعدادية

-إدارة غرب المحلة بمدرسة طه حسين الإعدادية

-إدارة بسيون بمسرح الإدارة التعليمية

-إدارة قطور بديوان الإدارة

-إدارة السنطة بمدرسة السنطة الإعدادية بنات

-إدارة زفتى بمدرسة الاعدادية المهنية

-إدارة سمنود بمدرسة باحثه الباديه

-كفر الزيات بمدرسة كفر الزيات الابتدائية



