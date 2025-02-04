موعد إجراء القرعة العلنية للأراضى المتميزة والأكثر تميزا بالمدن الجديدة

كتب أحمد حسن

حددت وزارة الإسكان موعد اجراء القرعة العلنية للأراضي المميزه التي أعلنت عنها خلال الفترة الماضية، وذلك في عدد من المدن الجديدة، وسيتم اجراء القرعة في استاد القاهرة اعتبارا من يوم 8-2-2025.. وهي كالتالي:

مواعيد إجراء قرعة الأراضي:

- قرعة الأراضي المتوسطة بمدينة طيبة الجديدة يوم 8-2-2025.

- قرعة الأراضي المميزة بمدينة الفيوم الجديدة، يوم 8/2/2025.

- قرعة قطع الأراضي المتوسطة بمدينة حدائق أكتوبر يوم 9-2-2025.



- قرعة أراضي الإسكان الأكثر تميزا بمدينة الشروق، يوم 9/2/2025.

- قرعة قطع الأراضي المتوسطة بمدينتي المنيا الجديدة وغرب قنا الجديدة، يوم 11/2/2025.

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- قرعة قطع الأراضي المميزة بمدينتي العاشر من رمضان وأسوان الجديدة يوم 16/2/2025.



- قرعة الأراضي المتوسطة بمدينة بدر، يوم 16/2/2025.

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- قرعة الأراضي المتوسطة بمدينة أسيوط الجديدة، يوم 17/2/2025.

- قرعة أراضي الإسكان الأكثر تميزا بمدينة العبور، يوم 18/2/2025.



- قرعة الأراضي المميزة بمدينة غرب أسيوط" ناصر الجديدة" يوم 19/2/2025.

- قرعة الأراضي المميزة بمدن: قنا الجديدة، وسوهاج الجديدة، وأخميم الجديدة، وملوي الجديدة. يوم 19/2/2025.



- قرعة الأراضي المتوسطة بمدينة بني سويف الجديدة، يوم 19/2/2025.



- قرعة الأراضي المميزة بمدينة السادات، يوم 20/2/2025.



- قرعة الأراضي المتوسطة بمدينة برج العرب الجديدة، يوم 26/2/2025.

- قرعة أراضي الإسكان الأكثر تميزا بمدينة 6 أكتوبر، يوم 24/2/2025.