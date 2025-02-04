مناقشة كتاب "خمسون عاما على ملحمة الإعجاز أكتوبر 73" بمكتبة مصر العامة بأسوان

أسوان – عبد الله صلاح

شهدت مكتبة مصر العامة بأسوان، مناقشة كتاب "خمسون عاما على ملحمة الإعجاز أكتوبر 73" فى القاعة الكبرى بالمكتبة حيث بدأت الندوة الدكتورة نهلة الانصارى، نائب مدير المكتبة مرحبة بضيفة أسوان الكاتبة الصحفية الدكتورة سامية أبو النصر مدير تحرير الأهرام وأمين المنتدى الاستراتيجى.

وأكدت الدكتورة نهلة الانصارى، نائب مدير مكتبة مصر العامة، أن مناقشة هذا الكتاب الهام يعد مرجعا موثقا لكل أحداث النصر والتى تتضمن رؤى مختلفة من شخصيات مختلفة وهذا سر قوة هذا الكتاب لأنه لا يعبر عن وجهة نظر شخصية لفرد واحد.

وفى السياق، قالت الكاتبة الصحفية الدكتورة سامية أبو النصر مؤلفة الكتاب، إن هذا الكتاب يعد مرجعا لتوثيق أحداث مثيرة النصر والكتاب يوضح الفرق بين 6 ساعات هى زمن العبور فى اليوم الأول للمعركة و6 سنوات هى فترة الاستعداد للحرب من 67 وحتى 73.

وأشارت الكاتبة، إلى الفرق بين 22 يوما و22 سنه حيث أن 22 يوما هى فترة حرب اكتوبر والتى تم فيها استعادة شرف العسكرية المصرية ام 22 سنة هى فترة تحرير الأرض حيث تمت على ثلاث مراحل الأولى حرب أكتوبر ثم مرحلة للتفاوض ثم التحكيم الدولى حتى تم استعادة آخر شبر من ارض مصر وتم تحرير طابا ورفع العلم المصرى عليها عام 89.

وأوضحت، أن الكتاب من تقديم اللواء الراحل عبد المنعم كاطو زظلان أعد هذا الكتاب لما يقرب من 20 عاما وقالت اننى أهديت هذا الكتاب الذى استمر سنوات كثيرة لإعداده إلى بطل الحرب والسلام الرئيس السادات صاحب القرار رحمة الله عليه، وإلى الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي قاد العبور الثاني وبدأ ببناء الجمهورية الجديدة. إلى أستاذي اللواء الدكتور على حفظي للتعاون في إبراز هذه الملحمة للأجيال الشابة لمراجعته هذا الكتاب، وأهديه إلى المرأة المصرية التي وقفت فى ظهر الرجل المقاتل تساند وتدعم وأخيراً أهديه إلى شباب مصر وإلى أبنائى "عسى أن يكون لهم نبراسا يهدى لهم طريقهم".