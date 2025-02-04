اليوم السابع
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مكتبة الإسكندرية تنعى الكاتب محمد جبريل الحاصل على وسام العلوم والفنون

الثلاثاء، 04 فبراير 2025 02:29 م
مكتبة الإسكندرية تنعى الكاتب محمد جبريل الحاصل على وسام العلوم والفنون الكاتب محمد جبريل
الإسكندرية جاكلين منير

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نعت مكتبة الإسكندرية ببالغ الحزن والأسى الكاتب الكبير محمد جبريل، والذي توفى عن عمر ناهز 87 عامًا، وتقدَّم الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية، نيابة عن إدارة المكتبة وجميع العاملين بها بخالص العزاء لأسرة ومحبي الفقيد الراحل، راجين الله تعالى أن يلهمهم الصبر والسلوان.

جدير بالذكر أن محمد جبريل صحفي وروائي وقاص مصري ولد بالإسكندرية عام 1938، بدأ حياته الصحفية محررًا بجريدة الجمهورية، ثم انتقل لجريدة المساء التي أشرف على قسمها الثقافي لسنوات. شغل أيضا منصب مدير تحرير مجلة الإصلاح الاجتماعي الشهرية، كما رأس تحرير جريدة الوطن العمانية لسنوات.

شغف جبريل بالأدب، وأصدر أولى أعماله عام 1970 وهي مجموعته القصصية: "تلك اللحظة" ثم توالت الأعمال القصصية والروائية، وأبرزها: رباعية بحري، صيد العصاري، حارة اليهود، إمام آخر الزمان، الصهبة، الشاطئ الآخر، اعترافات سيد القرية، وغيرها من الأعمال المميزة.

حاز جبريل على عدد كبير من الجوائز في مقدمتها: وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى، كما نال جائزة الدولة التشجيعية عن كتابه: مصر في قصص كتابها المعاصرين عام 1975، وجائزة الدولة التقديرية في الآداب عام 2020.







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الاسكندرية

مكتبة الإسكندرية

الكاتب محمد جبريل

وفاة الكاتب محمد جبريل






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