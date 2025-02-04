مكتبة الإسكندرية تنعى الفنان عامر التونى مؤسس فرقة المولوية المصرية

الإسكندرية جاكلين منير

نعت مكتبة الإسكندرية ببالغ الحزن والأسى الفنان الكبير عامر التوني مدير مركز الإبداع الفني بقبة الغوري، ومؤسس فرقة المولوية المصرية، والذي توفى عن عمر ناهز 56 عامًا.

ويتقدَّم الأستاذ الدكتور أحمد زايد؛ مدير مكتبة الإسكندرية، نيابة عن إدارة المكتبة وجميع العاملين بها بخالص العزاء لأسرة ومحبي الفقيد الراحل، راجين الله تعالى أن يلهمهم الصبر والسلوان.

جدير بالذكر أن عامر التوني ولد عام 1968 في قرية الروضة التابعة إلى مركز ملوي بمحافظة المنيا، وهو منشد وموسيقي مصري، تخرج من كلية التربية قسم اللغة العربية، وحصل على الدكتوراه في الطرق الصوفية والمولوية، وأسس التوني فرقة المولوية المصرية عام 1994، وقدم معها العديد من العروض الفنية التي لاقت نجاحاً كبيراً في مصر وخارجها. وشاركت فرقة المولوية بعروضها في أكثر من خمسين دولة من بينها: تونس، والمغرب، والجزائر، واليابان، وسنغافورة، وتايلاند، وإندونسيا، والصين، وماليزيا، والكويت، والعراق، ولبنان، وسوريا، وإسبانيا.

جدير بالذكر أن الظهور الأخير للدكتور عامر التوني، كان منذ أيام في حفل أخير خلال مشاركته في معرض القاهرة الدولي للكتاب، حيث قدَّم عرضًا على مسرح بلازا 1، وسط حضور جماهيري كبير في فعالية نظَّمها صندوق التنمية الثقافية.