مطار مرسى علم الدولى يستقبل 19 رحلة طيران دولية أوروبية اليوم

البحر الأحمر - عماد عرفة

يستقبل مطار مرسى علم الدولي اليوم الثلاثاء، 19 رحلة طيران دولية، أغلبها من الدول الأوروبية، وذلك ضمن 123 رحلة مقررة للوصول إلى المطار خلال الأسبوع الجاري، بداية من السبت الماضي ويستمر الوصول حتى يوم الجمعة المقبل.

وتعمل السلطات المختصة داخل المطار على تسهيل الإجراءات للسياح الوافدين، مع تطبيق الإجراءات الأمنية والاحترازية اللازمة، قبل نقلهم إلى الفنادق المخصصة لإقامتهم، حيث سيستمتعون بإجازاتهم على شواطئ البحر الأحمر.

وفقاً لجداول وصول الرحلات، يشهد المطار اليوم وصول 19 رحلة طيران دولية، تشمل 6 رحلات من ألمانيا، 8 رحلات من بولندا، رحلتين من بلجيكا، ورحلة واحدة من لوكسمبورغ، ورحلة من إيطاليا، ورحلة من التشيك.

ويُذكر أن مطار مرسى علم الدولي يستقبل خلال هذا الأسبوع، من السبت حتى الجمعة، 112 رحلة طيران من 12 دولة، تشمل دولاً مثل بولندا وألمانيا والتشيك وهولندا وبلجيكا وإيطاليا وغيرها من الدول.