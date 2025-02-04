مركز بحوث الرأى العام: أكثر من نصف المجتمع يرفضون نظام الثانوية العامة الحالى

كتب: بتول عصام

فى إطار سعي مركز بحوث الرأي العام في كلية الإعلام- جامعة القاهرة لاستطلاع آراء الجمهور المصري حول مختلف القضايا والأحداث في مصر، أجرى المركز استطلاعًا يستهدف التعرف على اتجاهات الجمهور المصري نحو مقترح نظام البكالوريا، وقد أشرف على إعداد الاستطلاع الأستاذة الدكتورة ثريا أحمد البدوي عميد كلية الإعلام، وشارك في إعداده وتنفيذه الدكتورة سحر مصطفى الأستاذ المساعد بقسم الصحافة، والمدير الأكاديمي للمركز، والدكتورة أمل السيد الأستاذ بقسم الصحافة، والدكتور محمد فؤاد الأستاذ المساعد بكلية الإعلام - جامعة الأزهر.

وتم تطبيق الاستطلاع على عينة بلغ قوامها 1200 مبحوثا، ومثلت العينة مختلف الشرائح والطبقات داخل المجتمع المصري من حيث (النوع، المراحل العمرية، المستويات التعليمية، الحالات الاجتماعية، فئات العمل، المناطق السكنية، المستويات الاقتصادية الاجتماعية، محل الإقامة، المحافظات المصرية... وغيرها).

وأظهر الاستطلاع الذي أجري في الفترة من 22 يناير حتي 4 فبراير 2025، عددًا من النتائج أهمها: أن أكثر من نصف العينة (54.4%) يرون أن نظام الثانوية العامة الحالي يحتاج إلي تعديل شامل، و37.5% يرون أنه يحتاج إلي تعديل جزئي، بينما يري 8.1% فقط من أفراد عينة الدراسة أنه لا يحتاج إلي تعديل.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة سحر مصطفى مدير مركز بحوث الرأي العام بكلية الإعلام، أنه سيتم إعلان نتائج الاستطلاع كاملة في غضون الأيام القليلة القادمة.