محافظ الوادي الجديد يبحث استلام وتشغيل مرافق مياه الشرب والصرف الصحي بالفرافرة

الوادى الجديد - ماهر أبو نور

التقى اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، المهندس محمود شحاتة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، والوفد المرافق، وذلك خلال تواجده، اليوم، بمركز الفرافرة، بحضور المهندس حسام أحمد رئيس القطاع بالوادي الجديد، والدكتور ياسر محمود رئيس المركز.

وبحث المحافظ موقف استلام مرفق مياه الشرب والصرف الصحي بالمركز، موجهًا بسرعة نقل صفة التشغيل من الوحدات المحلية إلى الشركة مع توفير المقرات الإدارية اللازمة وتذليل كافّة العقبات لإتمام عملية الاستلام، كما وجّه بإيجاد حلول عاجلة لتصريف المياه من محطة معالجة الصرف الصحي إلى الغابة الشجرية بقرية أبو منقار، حفاظًا على سلامة المحطة.



