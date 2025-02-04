محافظ السويس يبحث أوضاع المتعاقدين بمديرية الشئون الصحية بالمحافظة

السويس - صبرى غانم

عقد اللواء طارق حامد الشاذلى ، محافظ السويس، اجتماعًا لمناقشة أوضاع العاملين المتعاقدين بمديرية الشئون الصحية السويس، بحضور الدكتور عبد الله رمضان، نائب المحافظ، واللواء أحمد الإسكندراني، السكرتير العام للمحافظة، وعبدالعال البدري، السكرتير العام المساعد، إلى جانب الدكتور محمد شريف مدير مديرية الشئون الصحية وعدد من الإداريين والعاملين المتعاقدين بالمديرية.

وخلال الاجتماع، استمع المحافظ إلى مطالب العاملين المتعاقدين وأكد حرصه على بحث أوضاعهم المعيشية، بالتعاون مع مديرية الصحة وجهاز التنظيم والإدارة، وبما يتماشى مع الموارد المتاحة.

وأكد المحافظ أهمية بذل كل الجهود الممكنة لمساندة العاملين وتوفير سبل الدعم لهم، لتحسين ظروفهم الحياتية.وتوفير بيئة عمل مناسبة لهم، بما يساهم في تحسين مستوى معيشتهم وتقديرًا لجهودهم في خدمة القطاع الصحي بالمحافظة.

