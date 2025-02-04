اليوم السابع
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محافظ الجيزة يكلف رؤساء لمراكز ومدن أوسيم والصف

الثلاثاء، 04 فبراير 2025 01:51 م
محافظ الجيزة يكلف رؤساء لمراكز ومدن أوسيم والصف عادل النجار محافظ الجيزة
كتبت - مرام محمد

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أصدر المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، قرارًا بتكليف محمود حسين محمود أحمد للعمل رئيسًا للوحدة المحلية لمركز ومدينة أوسيم، وفرج عبد العاطي ذكي عبد العال رئيسًا للوحدة المحلية لمركز ومدينة الصف.

وأكد محافظ الجيزة، أن الحركة تأتي في إطار توجهات الدولة بالتدوير الوظيفي للاستفادة من الخبرات المتبادلة ومواكبة احتياجات المرحلة الحالية.

ووجه محافظ الجيزة، بضرورة الاهتمام بمنظومة النظافة وضبط الأسواق والاستجابة الفورية لمطالب وشكاوى المواطنين والعمل على حلها والتصدي لأي مخالفات على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة ومتابعة تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية.

 







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