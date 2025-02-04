محافظ البحيرة تعتمد نتيجة امتحان الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 70.13%

البحيرة - ناصر جودة

اعتمدت منذ قليل، الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة نتيجة امتحان الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسي 2024 -2025 بنسبة نجاح 70.13%.

وبلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية العامة هذا العام 120 الف و263 طالب وطالبة، حضر منهم 119 الف و791 نجح منهم 84004 بنسبة 70.13%.

كما اعتمدت محافظ البحيرة نتيجة الشهادة الإعدادية المهنية حيث بلغ إجمالي عدد المتقدمين 4622 طالب وطالبة حضر منهم 4526 طالب وطالبة ونجح 4459 بنسبة نجاح 98.5 %.

وكذا الشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع بلغ عدد المتقدمين 37 طالب وطالبة حضر منهم 37 ونجح 37 طالب بنسبة 100%

كما بلغ عدد المتقدمين للاعدادية من المكفوفين 11 طالب وطالبة حضر منهم 10 طلاب ونجح 10 طلاب بنسبة 100 %.

ووجهت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة بإعلان النتائج داخل المدارس والإدارات التعليمية بالمحافظة بدءا من الساعه الرابعه من عصر اليوم، كما سيتم رفعها إلكترونيا على الرابط الخاص بوزارة مديرية التربية والتعليم، حيث سيتم الاستعلام عن النتيجه برقم جلوس الطالب.

وتتقدم الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، ويوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بخالص التهنئة لجميع الطلاب متمنين لهم مزيد من التفوق والنجاح فى مسيرتهم التعليمية.