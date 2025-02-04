محافظ الأقصر يتابع توافر السلع بسوق اليوم الواحد بمدينة إسنا.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

تفقد المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، العمل في سوق "اليوم الواحد" بمنطقة قرية الدقيرة بمدينة إسنا، والذي يُنظم تحت إشراف مديرية التموين، وسط إقبال كبير من المواطنين، وذلك في إطار جهود الدولة لتلبية احتياجات الأهالي من السلع الغذائية والأساسية بأسعار مخفضة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتحقيق الاستقرار في الأسواق وتلبية احتياجات المواطنين.

واستمع المحافظ خلال تفقده للسوق، لآراء المواطنين المتواجدين بالسوق، والذين أعربوا عن سعادتهم بإقامة السوق والأسعار المخفضة بالإضافة إلى جودة السلع وتنوعها، حيث أكد المحافظ على ضرورة التوسع في إقامة تلك الأسواق في المراكز والقرى والوصول إلى القرى والمناطق النائية لإيصال تلك الخدمات للمواطنين في تلك القرى.

كما وجه محافظ الأقصر خلال جولته بسوق اليوم الواحد بقرية الدقيرة، بضرورة التنسيق مع مسؤولي الجهات المختصة للتوسع في إقامة منافذ بيع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية وأمان ومعارض السلع الغذائية لتلبية احتياجات المواطنين من السلع، وتحقيق مزيد من الوفرة السلعية بأسعار مخفضة، حيث رافق المحافظ خلال تفقده لسوق اليوم الواحد، كل من نائب المحافظ الدكتور هشام أبوزيد، ورئيس مدينة إسنا الدكتور محمد رزق، ووكيل وزارة التموين الدكتور تامر صلاح مختار، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وأشاد محافظ الأقصر بجودة المنتجات والسلع المعروضة، وكذلك الأسعار ونسبة التخفيض التي تراوحت ما بين 20 و 30 %، وقد شهد السوق إقبالًا من المواطنين لتلبية احتياجاتهم، وخاصة أن السوق يأتى برعاية مديرية التموين والتجارة الداخلية بالأقصر، وبه سلع ومنتجات متنوعة تخدم الأسرة المصرية قبيل شهر رمضان المعظم.

وأكد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالأقصر، أن سوق اليوم الواحد بمدينة إسنا شهد في افتتاحه اليوم إقبالاً كثيفاً من المواطنين، حيث يوفر كافة احتياجاتهم من السلع الغذائية، مثل الزيت، والسكر، السمن، والمكرونة، والأرز، والألبان، والجبن بأنواعها، والبقوليات، والخضروات، والفواكه، بالإضافة إلى السلع غير الغذائية، وذلك بأسعار تنافسية تقل بنسبة تصل إلى 30 %.



توفير السلع الغذائية بسوق اليوم الواحد في قرية الدقيرة بمدينة إسنا



متابعة السلع الغذائية بسوق اليوم الواحد في قرية الدقيرة بمدينة إسنا



متابعة توفير السلع الغذائية بسوق اليوم الواحد في قرية الدقيرة بمدينة إسنا