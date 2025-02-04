محافظة الإسكندرية تشن حملات مفاجئة لمكافحة ظاهرة النباشين والفريزة

الإسكندرية جاكلين منير

شنت أحياء الإسكندرية، حملات مكبرة، وذلك في إطار تكليفات الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، لرؤساء الأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية المعنية، بتكثيف الحملات المكبرة على بؤر الفريزة والنباشين، وكذلك شن حملات النظافة بشكل دورى، حفاظاً على البيئة والارتقاء بمستوى النظافة على مستوى أحياء المحافظة.

وتنفيذا لذلك، شن حي المنتزة ثان، حملة مكبرة على الفريزة والنباشين استهدفت مدخل عزبة العماروة، العصافرة قبلي، شارع مسجد التوحيد، إسكان الشباب طوسون، عزبة عرامة، وأسفرت الحملة عن مصادرة حوالى طن من الفرز والتحفظ على 3 جوانى وتروسيكل، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المخالفين.

ونفذ حى شرق حملة مكبرة لمطاردة الفريزة والنباشين شملت منطقة سيدى جابر الشيخ، وتمكنت الحملة من التحفظ على 150 كيلو فرز.

وأكد محافظ الإسكندرية علي جميع الأجهزة التنفيذية، باستمرار حملات القضاء على ظاهرة النباشين ومداهمة أماكن تواجدهم، واتخاذ كافة الإجراءات الرادعة، لعدم الالتزام بقواعد النظافة، حيث إنها تمثل إساءة كبيرة للمظهر الجمالي والحضاري للمدينة.