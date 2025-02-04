قرار وزارى بتحديد المساحة المنزرعة بالأرز للموسم القادم

كتبت أسماء نصار

‫ نشرت الجريدة الرسمية فى عددها الصادر اليوم قرار الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري ، بتحديد المساحة التى سيتم زراعتها بمحصول الأرز خلال موسم الزراعات الصيفية القادم والمقررة بـ 724 ألفا، فى 9 محافظات فقط، بالإضافة إلى مساحة 200 ألف فدان من سلالات الأرز الموفرة للمياه مثل الأرز الجاف وغيرها ، ومساحة 150 ألف فدان تُزرع على المياه ذات الملوحة المرتفعة نسبياً.

ويتضمن القرار تنظيم عمل النوباتجيات للإدارات لمتابعة مناسيب المياه وتصرفاتها بالترع والرياحات، والتنسيق الدائم والمستمر مع رؤساء الإدارات المركزية للموارد المائية والرى بالمحافظات والإدارات العامة للرى لاتخاذ التدابير المطلوبة فى حينها وتجهيز المعدات المتوفرة بإدارات الرى للاستعانة بها عند الضرورة.

