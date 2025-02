قبل لقاء نتنياهو.. ترامب يثير الجدل حول "إسرائيل الصغيرة" وضم الضفة.. فيديو

كعادته، آثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جدلا أمس الاثنين، قبل لقائه المرتقب اليوم الثلاثاء، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض، فعند سؤال أحد المراسلين له في المكتب البيضاوي عما إذا كان سيدعم ضم إسرائيل للضفة الغربية، وجه ترامب الحديث الى "إسرائيل الصغيرة" دون نفي قاطع حول الأمر.

وقال ترامب: "لن أتحدث عن ذلك. إنها بالتأكيد دولة صغيرة، إسرائيل دولة صغيرة من حيث المساحة"، وتابع وهو يحمل القلم الذي كان يستخدمه لتوقيع الأوامر التنفيذية: "هل ترى هذا القلم الرائع على مكتبي هو الشرق الأوسط، وأعلى القلم هو إسرائيل .. هذا ليس جيدًا، أليس كذلك؟ كما تعلم، إنه فرق كبير جدًا. أستخدم ذلك كقياس - إنه دقيق جدًا، في الواقع".

وأضاف: "إنها قطعة أرض صغيرة جدًا. إنه لأمر مدهش ما تمكنوا من فعله عندما تفكر في الأمر، هناك الكثير من القوة العقلية الجيدة والذكية، لكنها قطعة أرض صغيرة جدًا، وكما تعلمون لا يوجد شيء مستحيل"، وفي الوقت نفسه، قال ترامب إنه لا توجد أي "ضمانات" على صمود الهدنة في قطاع غزة.

تصريحات ترامب عن "إسرائيل الصغيرة" ليست جديدة، فخلال حملته الانتخابية قبل شهور أطلق ترامب تصريحات قال فيها إن "مساحة إسرائيل تبدو صغيرة على الخريطة، ولطالما فكّرت كيف يمكن توسيعها".

ومن المقرر أن يعقد دونالد ترامب مؤتمرا صحفيا مشتركا فى البيت الأبيض مع نتنياهو اليوم الثلاثاء، عقب اجتماعهما، وسيكون هذا أول مؤتمر صحفي مشترك لترامب مع مسئول أجنبي في ولايته الجديدة.

ووفقا لشبكة سي بي اس، قال نتنياهو في بيان قبل رحلته باعتباره أول زعيم أجنبي يلتقي ترامب منذ أن بدأ ولايته الثانية: "أعتقد أنها شهادة على قوة التحالف الإسرائيلي الأمريكي".

تأتي زيارة نتنياهو إلى واشنطن في الوقت الذي يستمر فيه وقف إطلاق النار في غزة، وبدأ الوسطاء مفاوضات بشأن المرحلة الثانية من الصفقة التي من شأنها تحرير جميع الرهائن المتبقين وإنهاء الحرب مع حماس.

ويهدف الاجتماع بين أيضًا إلى التحضير للجولة التالية من المفاوضات بين إسرائيل وحركة حماس بشأن استمرار وقف إطلاق النار في غزة، وسيلتقي نتنياهو أيضًا مع ستيف ويتكوف، المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط الذي ساعد في التوسط في صفقة الرهائن الإسرائيليين الحالية للأسرى الفلسطينيين الجارية.

