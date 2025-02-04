غلق باب التقدم للمدارس المصرية اليابانية للعام المقبل الخميس 6 فبراير

كتب محمود طه حسين

أعلنت وحدة المدارس المصرية اليابانية عن أنه سيتم غلق باب التقديم للطلاب للعام الدراسى المقبل يوم الخميس القادم الموافق 6 فبراير ظهرا، متابعة: ترقبوا فتح باب التقديم للمرحلة الثانية للطلاب وافتتاح الفروع الجديدة.

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فتح باب التقديم للالتحاق بالمدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي 2026/2025، بداية من الخميس 26 ديسمبر 2024، وللتقديم اضغط هنا

وأكدت الوزارة، أن التقديم سيكون إلكترونيًا لمرحلة رياض الأطفال مستوى أول KG1، على أن يتم الإعلان عن شروط التقدم من خلال الموقع الإلكترونى الخاص بالمدارس لكل المدارس، وعددها 58 مدرسة خلال العام الجارى.

كما سيتم فتح باب التقديم من المستوى الثانى رياض أطفال KG2 حتى الصف الثانى الابتدائى فى بعض المدارس الحالية التى بها بعض الأماكن المحدودة الشاغرة فقط وفق الشروط وقواعد المدارس المصرية اليابانية للسن والتسلسل الدراسى.

ويذكر أن إجمالي عدد المدارس 58 مدرسة في 26 محافظة، والتي تدرس المنهج المصرى الجديد باللغة الإنجليزية، بالإضافة إلى أنشطة التوكاتسو اليابانية التى تعمل على تنمية شخصية الطفل وتغرس فيه الانتماء والعمل الجماعى.