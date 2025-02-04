عشرات المستوطنين الإسرائيليين يقتحمون المسجد الأقصى تحت حماية شرطة الاحتلال

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اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين اليوم الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس الشرقية المحتلة وسط الضفة الغربية، تحت حماية شرطة الاحتلال.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات متتالية من جهة باب المغاربة - الذي تسيطر عليه قوات الاحتلال منذ عام 1967 - ونفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسا تلمودية في باحاته، كما كثفت قوات الاحتلال الإسرائيلي وجودها عند أبواب المسجد وفي محيط البلدة القديمة، وعرقلت دخول المصلين.

وميدانيا، قصفت طائرتان مسيرتان تابعتان لقوات الاحتلال الإسرائيلي منطقتين في بلدة طمون جنوب طوباس شمالي الضفة الغربية، بالتزامن مع استمرار العدوان على البلدة، ومخيم الفارعة لليوم الثالث على التوالي.