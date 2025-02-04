ضبط كمية من الخبز المدعم قبل بيعها بالسوق السوداء فى كفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

تمكنت مباحث التموين من ضبط 2500 رغيف خبز مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء بحوزة أحد الأشخاص بدائرة مركز قلين، بتوجيهات اللواء إيهاب عطية، مدير أمن كفر الشيخ، ومتابعة رئيس مباحث التموين بكفر الشيخ.

وكانت معلومات وردت إلى رئيس مباحث التموين بكفر الشيخ، مفادها قيام «م.ح»، مقيم بقرية شباس عمير التابعة لدائرة مركز قلين، بتجميع كميات من الخبز المدعم وإعادة بيعها في السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعقب التأكد من صحة المعلومات الواردة، تم تشكيل حملة ترأسها رئيس مباحث تموين كفر الشيخ، وقوة من رجال الشرطة السريين، وتمكنت من ضبط 2500 رغيف خبز بلدى مدعم داخل مركبة «توك توك» يقوم المتهم باستعمالها لنقل كميات الخبز.

تم اقتياد المتهم لديوان مركز شرطة قلين، والتحفظ علي المضبوطات والـ«توك توك»، وتحرر المحضر رقم 1122 لسنة 2025 جنح مركز قلين، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق.