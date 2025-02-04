اليوم السابع
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الثلاثاء، 04 فبراير 2025 03:15 م
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ضبط طن دواجن ومصنعات لحوم مجهولة المصدر بالشرقية

الثلاثاء، 04 فبراير 2025 02:55 م
ضبط طن دواجن ومصنعات لحوم مجهولة المصدر بالشرقية دواجن مجمدة
الشرقية - إيمان مهنى

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ضبطت مديرية الطب البيطري بالشرقية طن لحوم مخالفة ولحوم مجمدة ومصنعات لحوم ودواجن وكبدة مجهولة المصدر خلال الحملات التفتيشية بمركزي (فاقوس – منيا القمح).

كان المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية، قد شدد  على مدير مديرية الطب البيطري بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على المعارض وشوادر بيع الأسماك واللحوم ومحلات الجزارة ومحلات بيع الأسماك والمطاعم وثلاجات الحفظ والمصانع وسيارات بيع اللحوم لضبط الأسعار ،والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة ومراعاتها لكافة الإشتراطات الصحية والبيئية والإشراف على المذبوحات بالمجازر الحكومية ومجازر الدواجن للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين لضبط سوق اللحوم و الدواجن و الأسماك.

قامت مديرية الطب البيطري برئاسة  الدكتور إبراهيم محمد متولي وكيل الوزارة  لمديرية الطب البيطري بالإشتراك مع الجهات المعنية ( مباحث التموين بإشراف العقيد أحمد النجار - شرطة البيئة و المسطحات المائية - الرقابة الإدارية - الرقابة التموينية - الرقابة الصحية - مجالس المدن) قامت ( إدارة المجازر و التفتيش على اللحوم ) بتنفيذ حملات تفتيشية لضبط سوق اللحوم والدواجن والأسماك.

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري أن الحملات التفتيشية أسفرت عن تحرير 17 محضر مخالفة وضبط طن لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية و لحوم مجمدة و مصنعات لحوم و دواجن و كبده مجمدة و أسماك مدخنة مجهولة المصدر و تم عمل المحاضر اللازمة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين .
 







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الشرقية

مديرية الطب البيطري بالشرقية

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حملات تفتيشية علي الاسواق






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