صورة اليوم.. سائحة تحمل عود قصب فى حقيبتها لدى مغادرتها مطار الأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

في مشهد أثار إعجاب المواطنين وتناقلته وسائل التواصل الاجتماعى، ظهرت سائحة أجنبية خلال مغادرتها مطار الأقصر الدولى وهى تحمل عود قصب السكر في حقيبتها، خلال زيارتها لمعالم الأقصر الأثرية فقررت أن تحمله معها في طريق عودتها لبلادها.

وتناقلت وسائل التواصل الإجتماعى تلك الصورة لسائحة أجنبية خلال ختم أوراقها في مطار الأقصر الدولى، وهى تغادر المطار بعد رحلة سعيدة بين المعابد والمقابر الفرعونية في شرق وغرب المحافظة، وسط سعادة كبيرة من الجمهور بتأثير الزراعات الشهيرة في الأقصر الكبير في قلوب سياح العالم.

وفى هذا الصدد، تشهد محافظة الأقصر حالة من السحر والجمال وسط أجواء الموسم السياحى الشتوى، حيث يتوافد السياح من حول العالم لزيارة الأقصر وسط إقبال كبير هذا العام أفضل من السنوات السابقة، حيث تعتبر مدينة الأقصر تعتبر الوجهة الأولى للسياحة الثقافية في مصر والمشتي السياحي الرئيسي، والتى تشهد حالة من الارتفاع الكبيرة في نسب الإشغال الفندقي خلال الموسم الشتوي الحالي.

ويقول محمد عثمان رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية بالأقصر وأسوان، التقارير في الموسم الشتوى إلى أن نسب الإشغال في الفنادق العائمة والثابتة تتجاوز 85%، مدفوعة بتوافد السياح من الجنسيات الأوروبية والآسيوية، حيث أن النجاح الكبير الذي تحققه السياحة الثقافية في الأقصر نتيجة تضافر كافة الجهود على مدار الفترة الماضية، ولا تزال الأقصر تحتاج لسلسة من الأنماط السياحية الجديدة للترفيه عن الأجانب.

وعن أهم الدول المصدرة للسياحة، يضيف رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية بالأقصر وأسوان، لـ"اليوم السابع"، إن العام الحالى شهد ارتفاعا فى عدد الدول المصدرة للسياحة من 25 دولة إلى 36 دولة، ومن أهمها إنجلترا بعد عودة رحلات الشارتر بين المدن الإنجليزية والأقصر والتى كانت متوقفة منذ 11 عاما تقريبا، وعودة السياحة اليابانية التى غابت عن الأقصر منذ 2011 هذا بالإضافة إلى عدة دول من جنوب شرق اسيا ومن مجموعة الدول الإسكندنافية.