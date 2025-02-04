سفارة المكسيك بالقاهرة تقدم كتاب "الحكايات" مترجم إلى اللغة العربية

كتبت: هناء أبو العز

قدمت سفيرة المكسيك بالقاهرة ليونورا رويدا، اليوم الثلاثاء، في إطار النسخة الـ56 لمعرض القاهرة الدولى للكتاب، والدكتورة كرمة سامى، مديرة المركز القومى للترجمة بوزارة الثقافة المصرية، كتاب الحكايات "التنين الأبيض و شخصيات أخرى منسية" للكاتب المكسيكى أدولفو كوردبا.

وترجم الكتاب الدكتور أحمد محمد أحمد إبراهيم عويضة، الحاصل على جائزة النسخة الثانية من مسابقة ترجمة الأدب المكسيكى إلى اللغة العربية، والذى تم تكريمه في شهر أغسطس 2024 بمقر المركز القومى للترجمة بالجزيرة.

ومع اكتمال النسخة الثانية من المسابقة، وصل عدد المترجمين المشاركين من جميع أنحاء مصر إلى 300 مترجم، هذا ففى عام 2022 قد حصلت على الجائزة متسابقة، وفي عام 2024 حصل على الجائزة متسابق، تساند سفارة المكسيك بالقاهرة من خلال هذه المسابقة المترجمين ودارسى اللغة الإسبانية المصريين، من أجل تمديد الجسور بين بلدينا من خلال اللغة والأدب، وفقا لما صرحت به سعادة سفيرة المكسيك.

ووفقا لما قاله أدولفو كوردبا، مؤلف الكتاب، والذى شارك في الاحتفالية من خلال رسالة فيديو، يعد العمل تكريم للشخصيات الثانوية لكلاسيكيات أعمال الأطفال، حيث يشير كوردوبا إلى كتابه كطريقة لاكتشاف القصص التي من الممكن أن تحدث لتلك الشخصيات المنسية، مثل الملك القرد فى "الساحر أوز العجيب" أو القط شيشاير في قصة "أليس في بلاد العجائب ، و يبرز الكاتب المكسيكى أهمية الخيال والإبداع في عملية الكتابة ، وكيف أن كتابه يحاول إلهام شباب القراء من أجل خلق قصصهم الخاصة.

أقيم في إطإر حفل تقديم الكتاب، ندوة حول تحديات الترجمة من الإسبانية إلى العربية، أهمية ادب الطفل ، و أهمية الحافز بالنسبة لقطاع المترجمين و دارسى اللغة الإسبانية، و التي شارك بها مترجم الكتاب أحمد محمد عويضه، والدكتورة أمانى السيد أبو العز، و الدكتور هالد سالم.

مع انتهاء الحفل، تمت الإشارة إلى النسخة الثالثة لمسابقة ترجمة الأدب المكسيكى إلى اللغة العربية، والتي سيتم الإعلان عنها في شهر مارس 2025، و التي من المتوقع أن يشارك بها مترجمون من دول عربية أخرى بالإضافة إلى المترجمين المصريين.