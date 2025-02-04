رحلة شفاء آمنة.. أستاذ أورام يقدم روشتة لتخفيف آثار العلاج الكيماوى

كتبت مروة محمود الياس

العلاج الكيماوى أو كما يطلق عليه "الكيميائى"، له الكثير من الأنواع والبروتوكولات المختلفة، ليس نوعا واحدا كما يعتقد البعض خطئا، هذا ما أكده الدكتور أحمد البسطويسى أستاذ الأورام المعهد القومى للأورام خلال تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنواع هذا العلاج تنحصر بين نوعيات تؤخذ بالفم وأخرى عن طريق المحلول.

العلاج الكيماوى



وأضاف أستاذ الأورام أن البروتوكول العلاجى الكيماوى الحديث، يعتمد على تناول أدوية مصاحبة تساعد على تلافى الأعراض الجانبية للعلاج، مع زيادة فاعليته وتأثيره، والمرور برحلة شفاء آمنة.

يعرف عن العلاج الكيماوى أنه من العلاجات التي تؤثر بشكل كبير على الخلايا، تدمر الخلايا السيئة، وخلال هذه الرحلة يمكنها أن تؤثر سلبا على الخلايا جميعها أيضا، وذلك لوقف النشاط السرطانى، ولعل الخلايا الأكثر قابلية للإنقسام، هى الأكثر تأثرا به وبفاعليته، مثل خلايا الشعر والمعدة والجهاز الهضمى، ومن هنا تأتى الأعراض الجانبية له.



تأثيرات جانبية للعلاج الكيماوى وطرق تخفيفها



يؤثر فى بعض الحالات على :



خلايا النخاع العظمى



يؤثر بعض أنواعه على خلايا النخاع، لذا يحدث آلام شديدة للجسم، ويتم علاجها ببعض الأدوية الآمنة المصاحبة.





كرات الدم الحمراء



يؤثر على بعض كرات الدم الحمراء عند البعض، مما يسبب أنيميا، وهو ما يتم علاجه غذائيا ودوائيا وفقا لرؤية الطبيب.





كرات الدم البيضاء



يؤثر عليها أيضا، فيحدث تأثير على المناعة وهو ماله الكثير من الأدوية التي ترفع المناعة عدديا، أو يتم تغيير نوع الدواء.

القئ واضطرابات المعدة

التقيؤ والغثيان ومشكلات المعدة عرض شائع له، وهناك أنواع حديثة من الأدوية التى تقلل ألم المعدة والقىء.

الحموضة



ويتم علاجها بمهدئ لها.

آلام الجسم الحادة

أدوية آمنة يمكن استخدامها بجانب العلاج الكيماوى.

تساقط الشعر



أغلب الأنواع أصبحت لا تسبب هذا التساقط، ولكن أيضا هناك طرق لتبريد فروة الرأس، لتقليل نسبة تساقط الشعر.

نصائح لتخفيف حدة الأعراض

