رئيس مركز بلاط بالوادي الجديد: إنشاء مستشفى مركزي جديد على مساحة 22 ألف متر مربع

الوادى الجديد- ماهر أبو نور

أعلن سلامة على محمد رئيس مركز ومدينة بلاط بمحافظة الوادى الجديد، عن صدور موافقة الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، على إنشاء عدد مستشفى مركزي جديد (سريعة التجهيز سعة 30 سرير) بمركز بلاط، وفقًا للوائح والقوانين المنظمة لذلك.

وقال سلامة، إن المستشفى الجديد ستقام على مساحة 5 فدان، و 6 قراريط ، و4 أسهم بإجمالى مساحة حوالى 22 ألف متر مربع .

وأضاف سلامة أن المركز فى انتظار لجنة من الوزارة لمعاينة الموقع المقترح للإنشاء، وجاري اتخاذ الإجراءات اللازمة للبدء في تنفيذ المشروع، معربا عن خالص شكره وتقديره لللواء دكتور محمد سلمان الزملوط محافظ الإقليم لدعمه لمطلب أهالى مركز بلاط ، وكذلك القيادة السياسية التى إستجابت لمطالب أهالي المركز ، بما يعزز جهود الارتقاء بالقطاع الصحي بالمحافظة وتقديم خدمات طبية متكاملة ولائقة للمواطنين.