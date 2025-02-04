رئاسة مركز الداخلة: فتح باب التقديم لخطوط سير سرفيس داخلى.. اعرف الشروط

الوادى الجديد - ماهر أبو نور

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الداخلة بمحافظة الوادى الجديد، عن فتح خطوط سير جديدة للعمل على خط سير موط -القصر، وموط -الراشدة، وذلك بهدف تغطية قرى المركز بهطوط النقل الداخلي وكذلك لتوفير فرص عمل لشباب الخريجين.

وقال اللواء ياسر كمال الدين إمام رئيس مركز ومدينة الداخلة، إن الوحدة المحلية تتلقى المستندات المطلوبة بالمركز التكنولوجى بمدينة موط ابتداء من اليوم الموافق 3 فبراير وحتى 23 فبراير الجارى، وفقا للضوابط والشروط الآتية:

أن يكون المتقدم من الشباب الخريجين الذكور

أن يكون من أبناء محافظة الوادى الجديد أو مدة ٥سنوات إقامة لغير أبناء المحافظة وقت التقديم.

أن لا يكون المتقدم قد سبق له ترخيص سيارة أجرة بأسمه.

أن لا يكون المتقدم حاصل على فرصة عمل بالقطاع الحكومى أو الخاص.

عدم امتلاك المتقدم على أراضى زراعية أو أراضى مخصصة من صندوق إستصلاح الأراضى.

عدم إنتفاع المتقدم بالعنابر المؤجرة للشباب بصندوق الخدمة بالمحافظة

خطاب من الصندوق الاجتماعى للتنمية يفيد بعدم وجود مديونية على المتقدم.