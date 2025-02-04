دوره تدريبية لرفع الكفاءة المهنية لمعلمى وموجهى المرحلة الابتدائية بسوهاج

سوهاج عمرو خلف

تابع الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج يرافقه ماهر عبد الخالق مدير عام الشؤون التنفيذيه بالمديرية ، فاعليات ورش العمل والبرنامج التدريبى لمعلمى ومعلمات وموجهى الصفوف الأولى بالمرحلة الإبتدائية ضمن المرحلة الثالثة لمشروع ( التعليم من أجل الغد) الذى تنفذه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية لرفع وتنمية مهارات المعلمين بالمرحلة الإبتدائية ( قياده مدرسيه - موجهين - معلمين) ، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربيه والتعليم واللواء عبدالفتاح سراج الدين محافظ بضرورة الإستمرار فى الدورات التدريبية الخاصة برفع الكفاءة المهنية والتنمية المستدامة للمعلمين بمختلف المراحل التعليمية بمدارس المحافظة.

من جانبه اوضحت مرفت عبد العظيم مدير إدارة التدريب بمديرية التربية والتعليم بسوهاج إن البرنامج التدريبى يستهدف تدريب عدد (12268) معلم ومعلمة للمواد الدراسيه الأساسية ( عربى - علوم - دراسات - لغه انجليزيه - رياضيات) على أساسيات التدريس وعدد (558) موجه على الملاحظة الصفيه موزعين على ( 424) قاعه تدريبية على مستوى المحافظة.