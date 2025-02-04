حياة كريمة.. محافظ الأقصر يبحث الموقف التنفيذى للمشروعات بالقرى والنجوع.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

عقد المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، اليوم، الثلاثاء، اجتماعاً موسعاً لبحث الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والذي يتم تنفيذ مرحلته الأولى داخل محافظة الأقصر بقرى مركزي إسنا وأرمنت، وذلك في إطار المتابعة المستمرة للمشروع القومي لتطوير قرى الريف المصرى "حياة كريمة"، بحضور الدكتور هشام أبوزيد نائب محافظ الأقصر، والسكرتير العام للمحافظة أحمد وزيرى.

وتم خلال الاجتماع الذي عقد بديوان عام محافظة الأقصر، مناقشة الموقف التنفيذي لمشروعات توصيل الصرف الصحي، حيث قدمت المهندسة رقية حماد رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، عرضاً للموقف التفصيلي الحالي لكل قرية ومخطط الصرف العام لكل مركز على أن يتم بدء استلام وتشغيل قرية الرزيقات بحرى وأن يتم تسليم وتشغيل قري مركز أرمنت تباعا، وتجهيز قرى ( النمسا ـ المساوية ـ العضايمة ـ كومير ـ ترعة ناصر) للتسليم والتشغيل ودخول الخدمة، ورفع المعدلات ونهو قرى شرق إسنا ومحطة معالجة الحلة والدير.

ووجه المحافظ خلال الاجتماع، بالإسراع في معدلات تنفيذ أعمال الوصلات المنزلية للصرف الصحي المتبقية، والتأكيد على شركة الغاز بسرعة نهو أعمال الاختبارات والمحابس للخطوط الرئيسية لإتاحة أعمال الرصف بالقرى التي تم انتهاء الأعمال بها، وسرعة نهو أعمال محطة غاز أرمنت للبدء في التدفيع بالغاز الطبيعي لقرى أرمنت، والتأكيد على استكمال أعمال شركة الاتصالات المتبقية، وإزالة أي عقبات قد تواجه تنفيذ المشروعات، مشددا على أنه سيتم المراجعة الدورية الدقيقة والمنتظمة للأعمال المتبقية من مشروعات المبادرة لإنجاز الأعمال وفقا للجداول الزمنية المقررة، مؤكدا أن مشروعات المبادرة تحظى باهتمام كبير ومتابعة مباشرة من جانب القيادة السياسية ورئاسة مجلس الوزراء.

حضر الاجتماع كلا من اللواء أحمد محمد رمضان رئيس شركة مياه الشرب بالمحافظة، والسكرتير المساعد للمحافظة اللواء هشام الشيمي، والمهندس أحمد حسن مسؤول متابعة المشروعات القومية بمجلس الوزراء، والمهندس عاطف عسكر رئيس جهاز تعمير البحر الأحمر والأقصر، والمهندسة رقية حماد رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، والمهندس عبدالله بكري مدير التنفيذ بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، ومهندسي دار الهندسة التابع لمجلس الوزراء، ورئيس مركز اسنا الدكتور محمد رزق، ونائب رئيس مركز أرمنت حجازي النحاس، والمهندس أسعد مصطفي مسؤول جهاز التعمير بالأقصر، ومسئولي الهيئة العامة للطرق والتضامن والزراعة والحماية المدنية والمصرية للاتصالات وشركة الغاز ومؤسسة حياة كريمة، وعدد من قيادات الأجهزة التنفيذية المعنية بالمحافظة.



محافظ الأقصر يبحث الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية



اجتماع بحث الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية بالقرى والنجوع