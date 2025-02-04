حركة فتح: لقاء ترامب ونتنياهو سيؤثر كثيرا على اتفاق وقف إطلاق النار بغزة

كتب الأمير نصرى

قال زيد تيم أمين سر حركة فتح، إنه من الواجب تثبيت وقف إطلاق النار أولا والإنتقال إلى المرحلة الثانية، ولكن ذهاب نتنياهو لأمريكا للقاء دونالد ترامب وعدم إرسال الوفد إلى قطر، هو إخفاق جديد لمحاولة الضغط وكسب أكبر قدر ممكن من لقاءه بترامب.

وأضاف زيد تيم، خلال مداخلة من هولندا بقناة إكسترا نيوز، أن لقاء ترامب ونتنياهو سيؤثر كثيرا على اتفاق وقف إطلاق النار فى غزة، لأن ما يطرحه ترامب شئ يعيق الكثير من الأشياء، ويقول لا بديل أمام سكان غزة إلا مغادرتها، كما يطالب مصر والأردن بذلك وتم رفض هذا الأمر ولا يمكن قبوله لا من مصر ولا الأردن ولا من الشعب الفلسطينى أو أى إنسان حر.

ولفت زيد تيم أن مطالبة ترامب بترك أهالى غزة للقطاع مكافأة لإسرائيل، وكل هذه التصريحات للوقوف بجانب الإحتلال الإسرائيلى وتلبية رغبات نتنياهو، لأن الجانبين على نفس المستوى والتطلعات، ولن نفقد الأمل بالقانون الدولى الذى لم يعاقب إسرائيل أو يقدم أى شئ أمام العالم.

تابع زيد تيم، مطلوب الوحدة الوطنية على الأرض تحت راية منظمة التحرير الممثل الشرعى والوحيد للشعب الفلسطينى، ويجب على الأمة العربية الوقوف صفا واحدا لدعم القضية الفلسطينية مع كل أحرار العالم وتطبيق القانون الدولى.