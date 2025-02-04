جهاز مدينة سوهاج الجديدة يشن حملات مكثفة لضبط وصلات مياه الشرب المخالفة

سوهاج - محمود مقبول

أعلنت إدارة جهاز تنمية مدينة سوهاج الجديدة عن تنفيذ حملات مكثفة لضبط وصلات مياه الشرب المخالفة، وذلك ضمن توجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لضمان الحفاظ على المرافق العامة واستدامة الخدمات في المدن الجديدة.

وفي هذا الإطار، صرح المهندس شريف عبد البديع، رئيس جهاز تنمية مدينة سوهاج الجديدة، بأن لجنة مشتركة من إدارات التنمية، إيرادات المياه، التشغيل والصيانة، والأمن، بالتنسيق مع شرطة التعمير، قد شنت حملة تفتيشية في الحي السابع بالمدينة لضبط الوصلات غير القانونية. وأسفرت الحملة عن ضبط عدد من الوصلات المخالفة، حيث تم فصلها على الفور وتطبيب المواسير.

وأضاف رئيس الجهاز أن إدارة الشؤون التجارية قد قامت بحساب متوسط استهلاك المياه وفقًا للوائح والإجراءات المنظمة في هذا المجال. وأكد على ضرورة تكثيف هذه الحملات بشكل دوري على مدار الساعة للحفاظ على المرافق العامة واسترداد حقوق الدولة.

وشدد المهندس شريف عبد البديع على أهمية الاستمرار في مراقبة وضبط جميع المخالفات المتعلقة بسرقة مياه الشرب، مشيرًا إلى أن الحملة ستكون جزءًا من جهود مستمرة للقضاء على هذه الظاهرة وضمان تطبيق القانون بكل حزم.