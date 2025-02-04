جان كاسيا: افريقيا شهدت 13 جائحة خلال الفترة الماضية بسبب نقص اللقاحات

وقال الدكتور جان كاسيا، خلال فاعليات المنتدى، الثاني لـ تصنيع اللقاحات والمستحضرات الطبية للدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي إن هناك حاجة هامة لتصنيع اللقاحات محليا وتابع : أفريقيا لديها تحديات فى نقص التمويل الخاص بدعم القطاع الصحى وقال : افريقيا تنفق 181 مليار دولار على الخدمات الصحية .
وتابع : السوق السوداء في القطاع الصحى حجم تجارتها سيبلغ فى عام 2040 سيصل إلي 260 مليار دولار وتابع : ندعم تسريع اللقاحات وقال : لدينا 500 مصنع طبيا فى أفريقيا وتابع : 25 % منهم يصنعون اللقاحات ويجب ان لا نتحدث عن الطلب ولكن نستهدف الحديث عن التنظيم.
ويركز المنتدى على عدد من المحاور الاستراتيجية، من أبرزها:
متابعة التقدم في تصنيع اللقاحات الإفريقية واستكشاف العوامل المحفزة، مع مشاركة أحدث التحديثات والخطط المستقبلية لأصحاب الشأن وتقييم القدرات الإنتاجية في القارة، ومناقشة الفجوات والتحديات التي تواجه تحقيق طموحات الاتحاد الإفريقي في الإنتاج المحلي للقاحات ومراجعة الرؤية الاستراتيجية وخطة العمل لدعم تصنيع المنتجات التشخيصية والعلاجية الأساسية في إفريقيا وتعزيز الشراكات من خلال طلب المساهمات والدعم من الدول الأعضاء والشركاء لتفعيل آلية الشراء الجماعي الإفريقية وإزالة الحواجز التي تعيق تصنيع المنتجات الطبية ذات الأولوية على مستوى القارة.