توزيع 1000 مساعدة عينية للأسر المستحقة بقرى الفرافرة بدعم التحالف الوطنى

الوادي الجديد - ماهر أبو النور

ثمَّن اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، جهود المؤسسات الخيرية لتوزيع 1000 بطانية، وكرتونة مواد غذائية على الأسر المستحقة والأولى بالرعاية بمركز الفرافرة، مثمنًا جهود التعاون المثمر مع مؤسسات المجتمع المدني لدعم ورعاية الفئات المستحقة، وذلك في إطار التعاون المستمر مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي،

وأوضح المحافظ أن المساعدات العينية الموزَّعة تضمنت قرى عثمان بن عفان والنهضة وعائشة عبد الرحمن واللواء صبيح وعلي بن أبي طالب والكفاح وأبو الهول بمركز الفرافرة، وذلك ضمن مبادرة "صناع الدفا" التي تنفذها المؤسسة بدعم أحد المصارف ، ومديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة.

كما قام اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بزيارةٍ تفقّدية لمنشآت المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) بالفرافرة، يرافقه الدكتور ياسر محمود رئيس المركز، حيثُ تفقّد عددًا من المنشآت بقرية أبو منقار، وتابع سير العمل بالمركز التكنولوجي بالقرية، مُوجهًا بالاهتمام بجودة الخدمات وتسهيل الإجراءات وتيسير تقديم الخدمات المختلفة للمواطنين.

وأفاد المحافظ أن أعمال المبادرة فى مرحلتها الثالثة تتضمن إنشاء وصيانة المدارس بالمحافظة، ومشروع سكن كريم داخل تلك القرى وكذلك إنشاء 5 محطات رفع بالقرى الأم لخدمة أهالي 28 قرية بالمحافظة، وتنفيذ أعمال الإحلال وتركيب المواسير لمشروعات الصرف الصحي بـ11 قرية هي (أبومنقار الأم - بئر (4) - بئر (7) - بئر(5) - عمر بن الخطاب - أبوالهول - أبو بكر - عمر بن عبدالعزيز - الرواد - خالد بن الوليد - عائشة عبدالرحمن) .

وأكد المحافظ أن خريطة المناطق التى يجرى تنفيذ مشروعات المبادرة فيها تشمل قرى أبو منقار و5 توابع لها (أبو منقار الأم - طلعت ضرغام - بئر 4 - بئر 5 - بئر 6 - بئر 7)، وقرى أبو هريرة و4 توابع لها (أبو هريرة الأم – عمر بن الخطاب – خالد بن الوليد – زراعة 14 – زراعة 16)، قرى الخير والنماء و4 توابع لها (الخير والنماء الأم – الشيخ مرزوق – عطية الشيخ مرزوق – زراعة 10 – الأمل)، قرى الكفاح بإجمالى 7 توابع هى: (الكفاح الأم – أبو الهول – أبو بكر الصديق – عثمان بن عفان – الرواد – عين التنين- العزبة)، قرة صبيح وتوابعها وهى (صبيح الأم – على بن أبى طالب)، قرى النهضة وتوابعها وهى (عبد المجيد الجغيل – عائشة عبد الرحمن)، وفى منطقتين بمدينة الفرافرة، هما (عبد المنعم رياض – أحمد بدوي).