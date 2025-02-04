تموين الأقصر تضبط 7 أطنان سماد زارعى مدعم محظور تداوله قبل بيعه بالسوق السوداء

الأقصر – أحمد مرعى

نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، حملات مكثفة لمتابعة موقف السلع الإستراتيجية والحالة التموينية وموقف الأسواق والأسعار على أرض الواقع، حيث تم ضبط 7 طن سماد زراعي مدعم محظور تداوله قبل بيعه بالسوق السوداء، وذلك تحت إشراف الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين بالأقصر، وبمشاركة أحمد محمود ربيع مدير الرقابة التموينية، وعبد العظيم النوبى أبو الوفا، وبالاشتراك مع إدارة التموين بإسنا.

وأكد الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين بالأقصر، إنه نجحت تلك الحملات في ضبط 7100 طن سماد زراعي مدعم محظور تداوله خارج الحيازات الزراعية قبل بيعها في السوق السوداء، وتم التحفظ على المضبوطات لحين تصرف النيابة العامة بشأنها وتحرير محضر بالواقعة برقم جنح 3336 مركز إسنا، وعلى صعيد متصل تم ضبط عدد 2 محضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات المقررة، وعدد 3 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن ومحضر عدم وجود سجل داخل المخبز، ومحضر عدم وجود قائمة داخل المخبز، ويتم مواصلة الحملات لإحكام الرقابة والتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين تحقيقاً للصالح العام، وتنفيذ حملات مستمرة لتفقد الحالة التموينية المخابز البلدية بدائرة المحافظة .

فيما قاد الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالأقصر، جولة تفقدية بدائرة مدينة أرمنت، تابع خلالها العمل في مصنع سكر أرمنت ومطحن سلندرات أرمنت، لمتابعة العمل في خدمة المزارعين، وذلك بناءاً على تعليمات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، وتوجيهات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، وفي ظل توجيهات القيادة السياسية بضرورة المرور الميداني على كافة الأنشطة للتأكد من الالتزام بالقوانين والقرارات الوزارية، والتأكد أيضاً من توافر الأرصدة من جميع السلع الغذائية وغير الغذائية ومدى إتاحتها للمواطنين بالأسعار والكميات المناسبة.

وشملت جولة وكيل تموين الأقصر، تفقد مطحن سلندرات أرمنت، حيث تأكد من مدى التزام المطحن بإنتاج دقيق بلدي 87.5% مدعم مطابق للمواصفات، وتم سحب عينات من الدقيق لتحليلها بمعامل الوزارة، وكذلك تم التأكد من توفر رصيد كافي وآمن من الدقيق والقمح المعد الطحن، وتم التوجيه باتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان جودة الدقيق والنخالة الناعمة بصورة مستمرة.