تكنولوجيا الأغذية: مصر تحتل المرتبة الأولى عالميا فى إنتاج التمور

كتبت أسماء نصار

نظم معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية برنامج عملي بعنوان " التقنيات الحديثة لتعبئة وتصنيع التمور" لعدد من طلاب الجامعات، تنفيذا لتوجيهات وزير الزراعة واستصلاح الأراضى علاء فاروق بإعداد برامج عملية متخصصة لتدريب طلاب الجامعات لتأهيلهم لسوق العمل وتشجيعهم على إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر في مجال التصنيع الغذائي وتحت رعاية الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية.

أشار الدكتور شاكر عرفات مدير المعهد أن محصول التمور في مصر يعد محصولا استراتيجيا حيث تحتل مصر المرتبة الاولي عالميا وهناك تزايد مستمر في أعداد النخيل في كافة محافظات مصر، يعتبر إنتاج التمور في مصر أحد أهم القطاعات الإنتاجية بالاقتصاد القومى، والذي يسهم في زيادة الصادرات للأسواق الخارجية وتحقيق التنمية الاقتصادية والمجتمعية وخلق فرص العمل، يعد التمر مادة غذائية غنية بالكربوهيدرات ومصدر جيد للعناصر المعدنية كالحديد والبوتاسيوم والمنجنيز ومصدر معتدل لكل من الكالسيوم والمغنسيوم ومصدر جيد للألياف الغذائى، وفي حال تناول الإنسان 15 تمرة يوميا، والتي يقدر وزنها بحوالى مائة جرام، فان مثل هذه الكمية من التمور تمد جسم الإنسان بكامل احتياجاته اليومية من المغنيسيوم والكبريت والنحاس، كما تمد الجسم بنصف احتياجاته من الحديد وربع احتياجاته من البوتاسيوم والكالسيوم.

من جانبه أشار دكتور عاطف عشيبة وكيل المعهد للإرشاد والتدريب أن البرنامج التدريبي يهدف إلى تقديم مفاهيم وتقنيات حديثة في مجال تعبئة وتغليف منتجات التمور وكذلك صناعة المنتجات الغذائية القائمة على التمور.

ويستعرض البرنامج أبرز التطبيقات العملية لتطوير وتحسين جودة التمور ومنتجاتها، مع التركيز على الابتكار في التصنيع والالتزام بالمعايير العالمية للجودة والسلامة الغذائية، وذلك لتدريب طلاب الجامعات في هذا القطاع الحيوي لتأهيلهم لسوق العمل.

تناول البرنامج التدريبي محاضرة نظرية إنتاج التمور فى مصر أنواعها والقيمة الغذائية للتمور والمواصفة القياسية للتمور، وأيضا محاضرة عن الأهمية التطبيقية والغذائية لمخلفات التمور والاستفادة من المنتجات الثانوية وزيادة القيمة المضافة لها.

وتم تدريب الطلاب على تصنيع بودر التمر - تصنيع الدبس – مربى البلح – عصير التمور – عجوة بالشكولاتة – اسبريد البلح من مفروم العجوة – بديل للبن من نوى البلح – وتحليه لعض المشروبات مثل الكركديه بشراب التمر بدلا من السكر.