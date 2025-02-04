اليوم السابع
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تفاصيل تنظيم معرض "بيزنس يا شباب" فى نسخته الثانية بالوادى الجديد

الثلاثاء، 04 فبراير 2025 10:21 م
تفاصيل تنظيم معرض "بيزنس يا شباب" فى نسخته الثانية بالوادى الجديد معرض "بيزنس يا شباب"
الوادى الجديد - ماهر أبو نور

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شاركت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الوادى الجديد ، الممثلة فى إدارة التنمية الشبابية ،أندية الفتاة والمرأة، في معرض «بيزنس يا شباب»، للمنتجات الحرفية واليدوية والمنتجات الواحاتية من بينها الخزف والفخار، والارابيسك، والخرز، ومنتجات الجلود والمنتجات الخشبيه، والمنسوجات، والحلى، والاكسسورات، وفن التطريز والتفصيل، ومنتجات الخوص، وتم عرض المنتجات الغذائيه، وعرض البلح الوحاتى التى تشتهر بيه محافظه الوادى الجديد.

وقال بهاء شوقى وكيل وزاره الشباب والرياضة بالمحافظة، إن النسخة الأولى من المعرض حققت نجاحاً ملحوظاً، مما دفع الوزارة إلى تنظيم النسخة الثانية بهدف استمرار دعم الشباب وتعزيز دورهم في الاقتصاد الوطني، ويهدف المعرض إلى فتح آفاق لتسويق منتجات الشباب وريادة الأعمال، ويشارك فيه شركات ناشئة متخصصة في المنتجات الحرفية والتراثية.

وأكد شوقى، أن المعرض يتيح خلق فرصة لكل شاب أو فتاة في عرض إبداعاته وأعماله وتسويقها، وزيادة وعي الشباب والفتيات بأهمية الحرف اليدوية وعلاقتها بالتراث المصري، وخلق تجربة فريدة للزوار الراغبين في اقتناء المنتجات الفريدة والمبتكرة.


 







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