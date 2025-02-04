"تعليم الإسكندرية": الاستعداد لتشغيل 3 مدارس جديدة تدخل الخدمة لأول مرة ببشاير الخير 5

الإسكندرية جاكلين منير

أعلن الدكتور عربي أبو زيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، أنه جارى العمل و الإستعداد لتشغيل 3 مدارس جديدة تدخل الخدمة لأول مرة ، بمنطقة بشاير الخير 5 غرب الإسكندرية.

وأوضح " أبو زيد" فى تصريحات صحفية له اليوم، أن العملية التعليمية منذ بداية العام الدراسي الجارى مختلفة بمضمونها ومحتواها، والتي تمت من خلال محاور مختلفة تم العمل عليها وهي الكثافات، وعجز المعلمين والمبادرات، وتطبيق الخطة الاستراتيجية للتربية والتعليم والتي تضم الإتاحة والنظم والقوانين، والجودة، تحت قيادة وزير التربية والتعليم والذي بدء العام الجديد بالاجتماعات والزيارات للمحافظات لتوصيل المعلومات وطرق تنفيذها بين العاملين بالتربية والتعليم.

وأشار إلى أنه تم دخول 1000فصل جديد للخدمة مع بداية العام الدراسي الجارى ، تشمل إضافة مباني جديدة، أو أماكن غير مستغلة، وذلك لتقليل الكثافات الطلابية بالفصول.

ولفت إلى حصول عدد كبير من مدارس المحافظة على شهادة الجودة والاعتماد التربوي، والتي بلغت 471 مدرسة فضلا عن زيارة 40 مدرسة جديدة للحصول على شهادة الجودة لنتخطى الـ 500 مدرسة هذا العام، مشيرًا إلى أن العدد سوف يتضاعف بحلول العام المقبل.



واضاف أنه تم تزويد المدارس هذا العام ب6400 مقعد( ديسك) بالإضافة إلى 40ألف ديسك في 45 مدرسة جديدة بالعام الدراسي الجديد، مشيرًا إلى أنه تم دهان 2700 مدرسة بالجهود الذاتية في مبادرة من إدارات المدارس، بالإضافة إلى زراعة 30ألف شجرة على مستوى المحافظة.



بشاير الخير5



المدارس الجديدة



الملاعب الجديدة_1



مدارس تدخل الخدمة لاول مرة