تعرف على مواعيد احتفال الأقباط بالأعياد السيدية الكبرى لعام 2025

كتبت - بتول عصام

بعد الاحتفال بعيد الميلاد والغطاس أحد أهم الأعياد السيدية الكبرى، يبحث الأخوة الأقباط عن موعد باقي الأعياد السيدية الكبرى في العام الميلادي الجديد 2025، إذ تتضمن النتيجة القبطية أهم الأعياد المسيحية التي يحتفل بها الأقباط الأرثوذكس.

وفي التقرير التالي ننشر مواعيد الأعياد السيدية الكبرى لعام 2025

هذه الأعياد تحتفل بأحداث جوهرية في حياة السيد المسيح. وتشمل:

- عيد الميلاد المجيد: الثلاثاء 7 يناير.

- عيد الغطاس: الأحد 19 يناير.

- عيد البشارة: الإثنين 7 أبريل.

- أحد الشعانين: الأحد 13 أبريل.

- عيد القيامة المجيد: الأحد 20 أبريل.

- عيد الصعود: الخميس 29 مايو.

- عيد العنصرة (حلول الروح القدس): الأحد 8 يونيو.

جدير بالذكر أن النتيجة القبطية تعتمد على التقويم القبطي، ويتكون 12 شهرًا كل منها يتألف من 30 يومًا تقريبا، بالإضافة إلى شهر صغير يُسمى "نسيء" مكون من 5 أو 6 أيام حسب السنة الكبيسة. كما تُستخدم النتيجة القبطية لتحديد مواعيد الأعياد والمناسبات الدينية.