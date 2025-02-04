اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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تعاون أمنى بين المغرب وأسبانيا يسفر عن القبض على 7 مشتبه فى انتمائهم لتنظيم داعش

الثلاثاء، 04 فبراير 2025 07:00 ص
تعاون أمنى بين المغرب وأسبانيا يسفر عن القبض على 7 مشتبه فى انتمائهم لتنظيم داعش الشرطة المغربية
أ ش أ

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أعلن الحرس المدني الإسباني عن القبض على 7 أشخاص للاشتباه في انتمائهم إلى تنظيم «داعش» الارهابي ، وذلك في إطار عمليات أمنية نفذت بالتعاون مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني المغربي.


وقال الحرس المدني ، في بيان ، إنه تم القبض على ثلاثة مشتبه بهم في مقاطعة توليدو، وذلك بفضل معلومات قدمتها المديرية العامة للأمن الوطني المغربي حول مجموعة من الأفراد في مرحلة متقدمة من التطرف.


ووفقا لمعطيات التحقيق، فإن أحد المضبوطين يمارس تأثيرا على محيطه ويروج لخطاب دعائي ذي طابع جهادي، يتم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي من قبل العديد من مؤيديه، من بينهم قاصر تم توقيفه أيضا في إطار هذه العملية.


وأسفرت عمليات تفتيش جرت خلال هذه العملية، والتي لعبت فيها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني المغربي دورا رئيسيا ، عن ضبط معدات متعددة الوسائط تحتوي على محتويات تمجد التنظيمات الإرهابية وأعمال العنف، ولا سيما الهجمات الإنتحارية.


بالإضافة إلى ذلك، أسفرت العمليات التي جرت في محافظتي بونتيفيدرا ومدريد إلى توقيف العديد من المشتبه بهم الذين يخفون محتوى دعائيا جهاديا في مقاطع فيديو تزعم أنها تروج للنشاط البدني وتقنيات الدفاع عن النفس.







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