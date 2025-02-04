اليوم السابع
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الثلاثاء، 04 فبراير 2025 03:36 ص
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انطلاق المؤتمر السنوى لمعهد تيودور بلهارس 12 فبراير.. اعرف التفاصيل

الثلاثاء، 04 فبراير 2025 03:00 ص
انطلاق المؤتمر السنوى لمعهد تيودور بلهارس 12 فبراير.. اعرف التفاصيل معهد تيودور بلهارس للأبحاث
محمد صبحى

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ينظم معهد تيودور بلهارس للأبحاث فعاليات المؤتمر السنوي لعام 2025، بعنوان "الابتكار في البحث العلمي والممارسات الطبية"، وذلك يومي 12 و13 فبراير 2025، بمشاركة نخبة من العلماء والخبراء من داخل مصر وخارجها، وذلك بمقر المعهد.

ويعد المؤتمر منصة علمية متميزة لتبادل المعرفة والخبرات، وتعزيز التعاون البحثي بين مختلف المؤسسات العلمية، كما يوفر فرصة فريدة للباحثين والمتخصصين لمناقشة المستجدات العلمية والابتكارات في مجال الطب.

ويستهدف المؤتمر إلى تسليط الضوء على أحدث التطورات في مجالات البحث العلمي المختلفة، إلى جانب استعراض أحدث الممارسات الطبية المبتكرة.

 







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التعليم العالى

تيودور بلهارس

البحث العلمى

الممارسات الطبية

الابتكار والبحث العلمى



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