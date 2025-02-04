الوعى الأثرى بالأقصر تدعم 280 طالبا بورش حكى حول المدن عن التاريخ المصرى.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

دعم مميز قدمته إدارة الوعى الأثرى بمحافظة الأقصر، عبر تنظيم فعاليات ورش حكى تفاعلية للأطفال حول التاريخ المصرى القديم، لأكثر من 280 طالبا وطالبة، وذلك إيماناً بأهمية نشر الوعي الأثري بين الأجيال الصاعدة، حيث تم تنظيم ورشتي حكي تفاعلية بالتعاون مع مكتبة مصر العامة فرع مدينة طيبة الجديدة ومدرسة الرضوان لتحفيظ القرآن الكريم بالبغدادي، وبمشاركة هيثم شكري، الحكواتي ومصمم الأنشطة للأطفال.

ففي مدينة طيبة الجديدة، أقيمت الورشة في مكتبة مصر العامة فرع مدينة طيبة الجديدة، حيث شارك 40 طالبًا في أنشطة تفاعلية تهدف إلى تعزيز حب القراءة والاطلاع على كتب التاريخ والآثار التي تسلط الضوء على الحضارة المصرية العريقة، وفى قرية البغدادي نُفذت ورشة حكي تفاعلية في مدرسة الرضوان لتحفيظ القرآن الكريم بالبغدادي، وشارك فيها 240 طالبًا، حيث تضمنت الورشة قصصًا وأنشطة تفاعلية عن مفهوم الرضى وتقبل الذات والقناعة بكل ما هو متوفر.

كما قدمت الإدارة ورش حكي تفاعلية بالتعاون مع هيثم شكري، حكواتي ومصمم أنشطة للأطفال، وذلك على مدار يومي الأحد والإثنين، في مدينتي الطود والبغدادي وطيبة الجديدة، بهدف تعريف الطلاب بقيمة التراث الأثري وتعزيز فخرهم بحضارتهم العريقة من خلال الحكي.

ففي مدينة الطود تم تنظيم الورشة فعاليات ورشة حكى للأطفال داخل مقر الجمعية الخيرية الإسلامية بنجع الدار واتحاد أيتام مصر، حيث تعرف الطلاب عدد (80) طالبا على تاريخ مدينتهم واستمعوا إلى قصص مشوقة عن المعبد الأثري الذي يعكس جزءًا من عظمة الحضارة المصرية.

وفي قرية البغدادي التابعة لمدينة البياضية فقد تم تنفيذ فعاليات الورشة في مدرسة الرضوان للقرآن الكريم بالبغدادي لعدد (210)، حيث تم التركيز على تاريخ مدينة الأقصر وأهميتها كعاصمة حضارية عبر العصور، كما تم توجيه الطلاب نحو أهمية الحفاظ على الآثار أثناء الزيارات، مع التنبيه على تجنب السلوكيات السلبية مثل الكتابة أو التهشيم.



الوعى الأثرى بالأقصر تنظم ورشتي حكى تفاعلية عن التاريخ المصرى



فعاليات ورش حكى تفاعلية فى قرى الأقصر



فعاليات ورشتي حكى تفاعلية عن التاريخ المصرى لـ280 طالب



ورش حكى تفاعلية عن التاريخ المصرى لـ280 طالب في طيبة والبغدادى