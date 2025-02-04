المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه لسائق لإتجاره بالمخدرات في شبرا الخيمة

القليوبية إبراهيم سالم

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الرابعة، برئاسة المستشار دكتور رضا أحمد عيد رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين مصطفي رشاد محمود مصطفي، وأحمد محمد سعفان، ومحمد حسنى الضبع، وأمانة السر عاصم طايل، بالسجن المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه، لسائق لاتهامه بالإتجار في المواد المخدرة بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 20649 لسنة 2024 قسم ثان شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 2808 لسنة 2024 كلى جنوب بنها، أن المتهم "أحمد ف ش"، 27 سنة، سائق، مقيم عزبة رستم بهتیم قسم ثان شبرا الخيمة، لأنه في يوم 26 / 7 / 2024، بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، أحرز جوهراً مخدراً (اندازول كاربوكساميد)، وكان ذلك بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

وكانت قد وردت معلومات للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، بقيام سائق بممارسة نشاطا إجراميا بالإتجار بالمواد المخدرة بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن النيابة العامة، تم ضبط المتهم وضبط بحوزته كمية من المواد المخدرة، ومبلغ مالي وهاتف محمول، وبمواجهته أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالي حصيلة تجارته الغير مشروعة، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه.