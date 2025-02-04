المؤبد لعاطل لحيازته 41 قطعة حشيش فى الإسكندرية

الإسكندرية -أحمد الزغبى

قضت محكمة جنايات الإسكندرية ، بمعاقبة المتهم " ا.م.ع" بالسجن المؤبد غيابيا ، وتغريمه مبلغ مالي قدرة مائة ألف جنيه عما أسند إليه ومصادرة المخدر المضبوط وألزمته بالمصاريف الجنائية لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة.

تعود احداث القضية المقيدة برقم 19531 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة المنتزة اول عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بضبط الإسكندرية إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بضبط المتهم وبحوزته مواد مخدرة بدائرة القسم.



تبين من التحقيقات ، أن التحريات أكدت قيام المتهم " ا.م.ع" عاطل ،بالانجار في المواد المخدرة ، وعقب الانتقال الي مكان تواجد المتهم ، حال مزاولته نشاطه في المواد المخدرة ، ويقوم بمناولة أحد عملائه قطعة بنية اللون أخرجها من كيس بلاستيكي كان بحوزته ، وذلك نظير مبلغ مالي تقاضاه منه ، وتمكنت القوة الأمنية من ضبطه ، وانتزاع الكيس من يده وتبين أنه يحوي علي عدد 41 قطعة حشيش وبتفتيش شخصه عثر معه علي مبلغ مالي وهاتف محمول ، وبمواجهته أقر بحيازة المواد المخدرة للاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه ،وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالته إلى محكمة الإسكندرية التي أصدرت حكمها.