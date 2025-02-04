الكنيسة تعلن ترتيبات استقبال جثمان الأنبا أجابيوس فى إيبارشية ديرمواس ودلجا

كتب: محمد الأحمدى

أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ترتيبات استقبال جثمان الأنبا أجابيوس فى إيبارشية ديرمواس ودلجا، حيث أكدت أنه عقب انتهاء صلوات التجنيز التى ستبدأ الساعة 12 ظهر غدٍ الأربعاء، فى الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، سيتم نقل الجثمان بالسيارة مباشرة إلى ديرمواس، وتقام صلوات التجنيز في كنيسة السيدة العذراء بمقر المطرانية بديرمواس، حوالي الساعة السادسة مساء غدٍ.

ومن المقرر أن يتم دفن الجثمان فى المدفن المعد لذلك فى دير السيدة العذراء والقديس الأنبا أبرآم بدلجا بناءً على وصية الأب المطران الجليل الراحل، ويتم استقبال المعزين في بيت الكرمة بديرمواس يومي الخميس والجمعة.

وتصلى الكنيسة صلاة الثالث بعد غدٍ الخميس عقب القداس الإلهى الذى يبدأ الساعة التاسعة صباحًا.