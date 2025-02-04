الكشف على 1291 مواطنا مجانا بقافلة طبية بقرية أجهور الكبرى فى طوخ

القليوبية إبراهيم سالم

نظمت إدارة القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة والسكان بالقليوبية، قافلة طبية مجانية لخدمة أهالي قرية أجهور الكبري أيام 3 و4 فبراير، وذلك في إطار خطة الدولة وجهود محافظة القليوبية لتكثيف عمل القوافل الطبية المجانية وتقديم الخدمات الصحية المتميزة لجميع المواطنين، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان، والمهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، بتكثيف عمل القوافل الطبية العلاجية، وتحت رعاية الدكتور أسامة الشلقاني وكيل وزارة الصحة بالقليوبية.

وأوضحت مديرية الصحة بالقليوبية، في بيان لها، أنه تم الكشف خلالها علي 1291 مواطن مجانا، من خلال وجود عيادات طبية في مختلف التخصصات، كما تنوعت أعمال القافلة ما بين الكشف الطبي فى التخصصات المختلفة "الباطنة - الأطفال - الجراحة - النساء - تنظيم أسرة ـ الجلديه ـ اسنان - رمد - عظام"، إلي جانب عيادة "اكشف واطمن" للكشف عن الدهون الثلاثية ونسبة الكوليستيرول في الدم وكذلك قياس السكر التراكمي.

كما تضمنت القافلة وجود معملي دم وطفيليات، ووجود سونار بعيادتي النساء وتنظيم الأسرة، كذلك عيادة الكشف المبكر للضغط والسكر ووجود لجنة لعمل التقارير العلاجية على نفقة الدولة، كذلك تقديم خدمة التثقيف الصحي للمواطنين المترددين على القافلة، كما تم صرف الدواء من خلال صيدلية القافلة بالمجان.

جاء ذلك تحت إشراف الدكتورة مفيدة رجاء منسق عام القوافل العلاجية، وبالتنسيق مع الدكتورة غادة إبراهيم بركات مدير الإدارة الصحية بقها.